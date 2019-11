Vladimir Poutine a déclaré la nécessité de créer un système de protection de la langue russe à l’étranger

Accueil > Découverte de la langue russe > Vladimir Poutine a déclaré la nécessité de créer un système de protection de la (...)

« Nous, notre pays, assumons une énorme responsabilité pour la conservation, le développement et la diffusion de la langue et de la littérature russes. Surtout aujourd’hui, lorsque nous sommes confrontés à des tentatives visant à réduire artificiellement, parfois sans ménagement, l’espace de la langue russe dans le monde, à le renverser à la périphérie », a déclaré le chef de l’Etat.

Selon le dirigeant russe, dans plusieurs pays, le déplacement de la langue russe de toutes les sphères de la société est devenu une politique de l’État.

« La guerre contre la langue russe n’est pas seulement déclarée par des « cavernes russophobes » et divers types de marginaux. Les nationalistes agressifs sont également actifs ici. Malheureusement, dans certains pays, cela devient une politique d’État complètement officielle. Mais derrière cela - et cela doit aussi être clair et compréhensible - toutes les mêmes pressions, une violation directe des droits de l’homme, y compris le droit à la langue maternelle, à la culture et à la mémoire historique », a souligné Vladimir Poutine.

Le président a souligné la nécessité de créer un système de l’environnement linguistique russe à l’étranger. Les médias jouent un rôle important à cet égard, a déclaré le chef de l’Etat.

Vladimir Poutine a également demandé de commencer à élaborer un corpus unifié de dictionnaires, dont les normes deviendront obligatoires pour les agences gouvernementales et les médias.

