Vladimir Vyssotski est né le 25 janvier 1938

Vladimir Vyssotski, grand auteur-compositeur-interprête, acteur du théâtre et du cinéma soviétique, est né le 25 janvier 1938.

Marina Vlady, femme de Vladimir Vissotski, comédienne, actrice et écrivaine, issue d’une famille de l’aristocratie russe émigrée après la révolution de 1917, dans les années 1970 elle retournera vivre en Union soviétique auprès de son mari, Vladimir Vissotski, dont elle partagera tous les combats. De retour en France, elle décrit cette période dans un roman autobiographique, "Vladimir ou le vol arrêté : ’Je ne suis pas attachée à la Russie des ancêtres, mais à celle dans laquelle j’ai vécu avec Vissotski, un homme que j’adore et qui est un grand poète, qui m’a beaucoup marquée dans ma vie de femme et d’artiste.’ - Marina Vlady.

Vladimir Vissotski, il est vrai, a non seulement cumulé tous les talents (littérature, poésie, théâtre, chanson) mais aussi témoigné sa vie durant de convictions élevées, en harmonie avec son temps !

La mort de Vissotski ébranla le pays ; ses funérailles furent un événement national et eurent des suites conséquentes. Dans son discours funèbre, par une phrase restée célèbre, un ami de l’écrivain reconnut en Vissotski "la voix pour le couleur d’une nation".

Pourquoi tous ces gens viennent à la tombe de Vissotski chaque année le 25 juillet, l’anniversaire de sa mort ? "Admiré par tous les cercles de la société soviétique, une voix de dissidence, mais non pas un dissident, accepté par le gouvernement soviétique en tant qu’acteur, mais jamais comme un poète et un chanteur, Vissotski ne tenait pas d’office ou de titres. "Il était simplement un fils de son pays, il était très russe. Il a joué un rôle très politique, parce que dans ses chansons il se déclare contre la force malicieuse, contre le vilain système sous lequel il est né " (Mikhaïl Chemiakine, artiste émigré, ami proche de Vissotski).

Le 25 juillet 1980, son cercueil, drapé de noir, est exposé au Théatre de Taganka et le lendemain, plus d’un million de personnes suivent le cortège funéraire. C’est la première fois dans l’histoire de l’URSS qu’un poète reçoit de pareils hommages.

Mais ce qui attirait le plus le public russe est que Vyssotski osait exprimer la vie de ses concitoyens. Malgré les interdictions, circulaient de nombreuses copies illégales de ses chansons et des concerts clandestins furent organisés régulièrement. En 1980, le label gouvernemental Melodiya fit paraître Песни (Chansons), un 33 tours à la production soignée avec l’ensemble philharmonique du label

S’il est reconnu par les autorités soviétiques comme acteur, ses chansons ne seront jamais autorisées (car ne correspondant pas à la politique artistique communiste) et, par conséquent à quelques exceptions près, jamais enregistrées en URSS. Officiellement du moins. Le succès fut immédiat et l’interdiction officielle ne fit qu’accroître l’intérêt.

Parallèlement, il commence à composer des poèmes et des chansons, partiellement politiques, mais généralement simplement « humains ». Au départ, ces chansons n’étaient pas destinées à un large public, et leur succès fut fortuit. Lors d’une soirée entre artistes, un ami se décide à l’enregistrer. La cassette circule, est copiée, et ce n’est qu’à partir de là qu’il commence sa carrière de chanteur.

Vladimir Vyssotski est né à Moscou d’un père officier supérieur, d’ascendance paternelle juive biélorusse et de lignée maternelle juive ukrainienne ; et d’une mère russe, interprète d’allemand. En décembre 1946, ses parents divorcèrent. Au terme d’une enfance en RDA, il rejoint Moscou, tente des études d’ingénieur en 1955 et débute une carrière d’acteur en 1959, sa seule carrière officielle au début des années 1960, rejoignant le théâtre de la Taganka en 1964.

Vladimir Vissotski - LE MONUMENT / Pamyatnik

De mon vivant j’étais svelte et grand

Je ne craignais ni les mots ni les balles

Je ne suivais pas les sentiers battus

Mais depuis que je suis classé défunt

On m’a ployé l’échine et brisé le talon

Nouvel Achille cloué à son piédestal.

Je ne puis secouer cette chair de granit

Je ne puis arracher mon talon de ce socle de pierre

Les côtes d’acier de ma carcasse

Agonisent dans le ciment gelé,

Et seule encore mon échine frissonne.

Je me targuais de ma toise de travers :

A mon cadastre !

Je ne savais pas qu ils rétréciraient

Mon cadavre !

Ils m’ont remis dans la droite voie

Et misent sur moi.

Ils ont enfin redressé ma toise

De guingois.

Aussitôt mort sans crier gare,

Toute la petite famille dare-dare

Se hâte et pétrit mon masque mortuaire.

Je ne sais qui leur en a soufflé l’idée,

Mais sur le plâtre ils ont limé

Mes larges pommettes d’asiate.

Je n’avais jamais imaginé destin

Pareil, jamais je n’avais craint

De paraNtre plus mort que tous les morts.

Le calque luisait, pellicule lustrée,

Et de mon large sourire édenté

Suintait un ennui d’outre-tombe.

Jamais, vivant, je n’ai laissé ma main

Dans la gueule des carnassiers.

Et jamais ils n’osèrent m’appliquer

Le mètre quotidien.

Ils m’ont collé dans la baignoire,

Arraché mon masque,

Et le fassoyeur, de son archine de bois,

Arpenta mon corps.

Une année à peine a passé

Et, pour couronner ma correction,

Me voici sculpté, coulé, magnifié...

Sous les yeux du peuple en foule

Ils m’inaugurent, et valse la musique,

Valse ma voix des bandes magnétiques.

Le silence autour de moi s’est rompu,

Des mégaphones jaillissent les sons,

Les phares des toits braquent leurs rayons ;

Ma voix éreintée par le désespoir

Grâce au dernier cri du savoir

S’adoucit, et, colombe je roucoule.

Tapi dans mon duvet, je me tais.

Nous y passerons tous !

Et d’une voix de castrat pourtant je crie

Aux oreilles des hommes.

Ils arrachent mon suaire à mon corps rabougri.

À la toise allez !

Avez-vous donc tant besoin de me rapetisser

Après ma mort ?

Les pas du commandeur résonnent de colère,

J’ai décidé comme au temps jadis

De marcher sur les dalles retentissantes.

La foule s est ruée par les rues,

J’ai arraché mon talon gémissant

Et les pierres ont ruisselé de mon dos.

Penché sur le flanc immonde et nu,

Dans ma chute j’ai quitté ma peau,

J’ai brondi mon crochet d’acier,

Et, renversé sur le sol durci,

Par les haut-parleurs déchirés

Je hurle : "Écoutez-moi, je vis !"

Ma chute m’a ployé

Et brisé.

Mais jaillissent du métal

Mes pommettes aiguKs.

Je n’ai pu agir comme convenu

En catimini,

Et, sous les yeux de tous, l’ai bondi

Du granit !

Boulat Okoudjava - Hommage au poète disparu

Sur Volodia Vissotski, je décidai de composer une chanson :

En voilà un encore qui n’a pu retourner chez lui de la guerre.

On dit qu’il commettait des péchés, qu’il a éteint la chandelle avant le terme

fixé.

Comme il pouvait, il vivait,

Mais la nature ne connaît pas d’hommes sans péché.

La séparation ne sera pas longue : un court

instant, ensuite

Nous irons nous aussi sur ses traces brûlantes.

Que plane sur Moscou sa voix de baryton enroué.

Alors, avec lui, tous ensemble, nous rirons et ensemble nous pleurerons.

Sur Volodia Vissotski, je voulais composer une

chanson.

Mais ma main tremblait et l’air ne s’accordait pas auxparoles.

La cigogne blanche de Moscou a monté dans le ciel blanc,

La cigogne noire de Moscou est descendue sur la terre noire.