«В этот Всемирный день дикой природы я призываю всех граждан, все компании и правительства сыграть свою роль в деле защиты существующих в нашем мире диких животных и растений. Действия каждого из нас будут определять судьбу дикой природы мира. Будущее дикой природы находится в наших руках!».

Из послания 8-го Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/68/205) постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Необходимо уточнить, что данное собрание проводится между представителями стран, подписавших Конвенцию от 3 марта 1973 года. Именно на этой Конференции было предложено объявить 3 марта Всемирным Днём дикой природы. С этим предложением участники Конференции и обратились в Организацию Объединённых Наций, представив туда и результаты самой Конференции.

Участие в Конвенции 1973 года не являлось обязательным, но страны, которые её подписали, обязаны выполнять условия, прописанные в данном документе. Сегодня участниками Конвенции являются 183 государства. СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а Россия, будучи правопреемницей Советского Союза – в 1992 году.

Появление подобного праздника обусловлено пониманием необходимости сохранения биологического многообразия на планете. Безусловная ценность дикой природы соотносится с экологическими, генетическими, социальными, экономическими, научными, образовательными, культурными, рекреационными и эстетическими аспектами устойчивого развития и благосостояния людей.

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий природоохранной деятельностью. Кроме того, этот День напоминает нам о необходимости усиления борьбы с преступлениями в отношении дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия. А мероприятия, проводимые в рамках Дня, каждый год посвящены определенной экологической теме.

Забота о сохранении численности исчезающих видов фауны и флоры, о возможных последствиях их полного исчезновения для других видов подталкивает небезразличных людей науки, политики, экономической сферы и простых граждан по всему миру объединять усилия ради спасения того, что во многом гибнет из-за вмешательства человека в мир природы.

Всё больше людей задумываются о важности в жизни планеты не только человека, но и каждого живого существа, будь то животное или растение. Этот праздник, который каждый год посвящен определенной теме, и грамотное его проведение с участием СМИ позволяет расширять горизонты познания мира для рядовых граждан, показывать людям красоту дикой природы, созданной и живущей независимо от мира людей. Он учить человека жить в гармонии с окружающим миром.

Информированность людей о красоте природы, её многообразии и уникальности каждого отдельно взятого вида должно способствовать этому процессу гармонизации. Изменение сознания и отношения к дикой природе, отказ от представления о безграничности природных богатств позволит нашим детям и внукам найти тот самый гармоничный способ сосуществования с дикой природой, который даст им возможность наслаждаться красотой и великолепием этого чуда!