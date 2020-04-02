Accueil > Русская версия > Афиша > Всемирный день театра, 27 марта

Самые известные и интересные театры Парижа. Сохраняйте в закладки, все плохое закончится и вы обязательно попадёте, в какой мечтается. Итак :

💐Гранд Опера или Опера Гарнье. Построен по заказу ✍️Наполеона III архитектором Шарлем Гарнье.

В канун Рождества и Нового года в Парижской опере вы увидите весь свет.

Здесь будут настоящие графини и принцессы 👸👰 со всего мира, в диадемах и с лорнетами, дамы в кимоно, в кружевах и в соболиных шубах.

Кстати, о шубах : в них принято входить в зрительный зал - все обязательно должны увидеть и оценить ваше меховое пальто, после чего ваш кавалер может отнести его в гардероб.

Главная лестница Оперы Гарнье - центральное место, где можно показать свету новый наряд или нового любовника. По лестнице можно пройти в фойе, выпить шампанского с клубникой 🥂🍓

Кроме основного фойе есть в театре ещё одно (за сценой) - Танцевальное💃Там проводили время после спектакля балерины и власть имущие. Там вершились судьбы и заводились полезные знакомства. Когда балерины жаловались на низкую оплату, им напоминали об этом фойе, как способе устроить свою жизнь.

Если вы опоздали в Оперу, на ваши места вас не пустят, а предложат до антракта верхний ярус 🧐 Оттуда почти не видно сцены, но чудесная акустика.

Кроме спектаклей, в Опера можно прийти на экскурсию по театру, где вам расскажут много историй и легенд.

Вот такая Парижская Гранд - Опера.... Продолжение будет...