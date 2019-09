Accueil > Agenda culturel > Festivals > Xème Festival International du Théâtre de marionnettes S.V. Obraztsov

Cette année marque le 90e anniversaire de l’UNIMA - l’Union internationale des travailleurs du théâtre de marionnettes. Des représentants du Kenya, du Brésil, de l’Espagne, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Afrique du Sud, du Canada et d’autres pays viendront au festival.

Les jeunes acteurs des régions russes auront l’occasion de travailler avec des maîtres étrangers et de participer à des master classes d’étudiants du célèbre Philippe Genty et de représentants du théâtre chinois.

Le théâtre brésilien O Que De Que (« Qu’est-ce que cela voudrait dire ? ») présentera à Moscou la pièce « Treasure Island », le théâtre de marionnettes Ishara d’Inde - la production « When Land Will be Water », le Centre chinois de marionnettes et théâtre d’ombres de Huan diffusera le spectacle « Carnival » et le Kenyan Crystal Puppet Theatre diffusera le spectacle « Tears by the River ».

La Russie sera représentée au festival par les représentations : « Birdies » (KUKFO Puppet Format Theater), lauréat du Golden Mask - 2019, Silence. Un hommage à Edith Piaf / “Silence” (Compagnie de théâtre Natalia Sukonkina), “Turandot” et “Baron Munchausen” (Théâtre de marionnettes SV Obraztsov).

Philippe Genty

Philippe Genty, né en 1938, est un auteur français, créateur de spectacles de théâtre contemporain basés sur les marionnettes dans toutes leurs dimensions. Plasticien de formation, Philippe Genty entreprend, de 1962 à 1966, avec une bourse et l’aide de l’UNESCO de réaliser un film documentaire sur les théâtres de marionnettes dans le monde. Il fonde en 1968 la Compagnie Philippe Genty, qui mêle dans ses spectacles divers types de marionnettes, théâtre, danse, mime, jeux d’ombres et de lumières, musiques et sons. Très influencé par les expériences américaines de marionnettes géantes, notamment par le Bread and Puppet Theatre, Philippe Genty s’en démarque graduellement en n’utilisant plus les matériaux de récupération pour fabriquer ses formes animées et en créant de minuscules marionnettes. Ses créations sont présentées dans les années 1980 et 1990 au Théâtre de la Ville où il rencontre un grand succès lui permettant de faire des tournées en France et à l’étranger.

A propos du Théâtre

Aujourd’hui, le GAZTK est le plus grand centre d’art de la poupée. Il abrite deux bâtiments situés sur le Garden Ring de la capitale, les trois scènes, la bibliothèque la plus complète et la seule en Russie. Elle contient toute la littérature célèbre sur les poupées. jours. Les représentations légendaires « Au commandement du brochet » (1936), « Lampe magique d’Aladdin » (1940), « Le roi des cerfs » (1943), « Concert extraordinaire » (1946), « La comédie divine » (1961), « Don Giovanni » ( 1975) - ce sont les chefs-d’œuvre du théâtre mondial.

Le directeur principal du théâtre est l’un des leaders du théâtre russe moderne, lauréat du Prix du théâtre national "Masque d’or", Boris Konstantinov. Chaque année, de nouvelles pièces de théâtre et de nouveaux projets de metteurs en scène et d’artistes célèbres apparaissent sur l’affiche du théâtre, synthétisant une variété de genres et de formes spectaculaires de théâtre de marionnettes pour notre public jeune et adulte.

Adresse

Sadovaya-Samotechnaya Ulitsa, 3, Moscou, Russie, 127473

Садовая-Самотечная ул., 3, Москва, 127473

+7 495 699-33-10

https://puppet.ru